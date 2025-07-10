В Ашхабаде прошло рабочее совещание кадровиков ГК «Туркменгаз»

В здании Научно-исследовательского института природного газа Туркменистана проведено рабочее совещание кадровых сотрудников организаций и предприятий, подведомственных Государственному концерну «Туркменгаз».

Встреча была организована на тему «Методы стимулирования развития наставничества» с целью повышения качества деятельности кадровых служб концерна.

На встрече присутствовали руководители и ответственные работники отделов кадров подведомственных концерну организаций и предприятий.

Участники широко обсуждали вопросы правильного ведения документооборота в кадровой службе в соответствии с действующим законодательством, а также методы взаимодействия с молодыми специалистами.

Особый акцент был сделан на вопросах наставничества, что играет важную роль в повышении профессиональных навыков начинающих специалистов.

Участники были ознакомлены с методическим пособием «Методы стимулирования развития наставничества», подготовленным для совершенствования работы отдела кадров, сообщает Nebit-Gaz.