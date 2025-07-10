Анкара станет туристической столицей тюркского мира в 2026 году

Анкара избрана туристической столицей тюркского мира в 2026 году. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Соответствующее решение было принято на 10-й встрече министров туризма Организации тюркских государств (ОТГ). В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Туркменистан и Венгрия.

«Анкара – один из редких городов, отражающих общую память тюркского мира с его богатым наследием, музеями, учреждениями искусства и культурным разнообразием», – написал министр в социальной сети X.

По его словам, эта древняя столица, расположенная в самом сердце Анатолии, теперь станет культурной и туристической витриной не только Турции, но и всего тюркского мира.

«В течение 2026 года мы будем вместе открывать Анкару и продолжать объединять ценности нашей столицы с братскими народами», – отметил Эрсой.

В текущем году туристической столицей тюркского мира является город Джалал-Абад в Кыргызстане.