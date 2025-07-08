15-летняя ученица Гульбадам Бабамуратовой завоевала бронзу на Кубке Азии по дзюдо

Туркменская дзюдоистка Кякилик Деряева завоевала бронзовую медаль на Кубке Азии среди кадетов в Алматы. 15-летняя подопечная двукратной чемпионки мира по самбо Гульбадам Бабамуратовой добилась успеха в весовой категории до 48 кг, где за награды боролись 25 спортсменок из пяти стран.

Как сообщает электронная газета «Золотой век», на пути к пьедесталу Деряева одержала четыре победы. В первом круге она уже на 36-й секунде одержала чистую победу (иппон) над Сарвиноз Абдусамадовой из Узбекистана, затем также иппоном выиграла у монгольской дзюдоистки Хонгорзул Ариунзориг. В четвертьфинале туркменская спортсменка проиграла узбекистанке Наргизе Дустмамтовой, после чего в утешительном турнире иппоном победила еще одну представительницу Узбекистана – Зарнигор Улашову, а в поединке за бронзу взяла верх над казахстанкой Златой Швайгерт.

Золотую медаль в этой весовой категории завоевала узбекистанка Гульмира Холмурзаева, серебряную – казахстанка Асель Русланова. Вторую бронзовую награду получила Наргиза Дустмамтова из Узбекистана.

Дзюдо Кякилик Деряева занимается с 2019 года. Азы олимпийского вида спорта она постигала у Батыра Аннаева, в настоящее время тренируется под руководством Гульбадам Бабамуратовой и главного тренера женской сборной Туркменистана Татьяны Видясовой.

Это первый серьезный успех талантливой туркменской дзюдоистки на международных соревнованиях.

Проводящийся в Алматы Кубок Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров собрал 788 спортсменов из 11 стран – Азербайджана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Монголии, России, США, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Команда Туркменистана представлена 31 дзюдоистом.

Гульбадам Бабамуратова – туркменская самбистка, двукратная чемпионка мира по самбо, заслуженный мастер спорта Туркменистана. Впервые титул сильнейшей самбистки планеты она завоевала в 2012 году на чемпионате мира в Минске. В 2017 году 26-летняя спортсменка повторила успех, завоевав золотую медаль на 41-м чемпионате мира по самбо в Сочи. Бабамуратова является многократным победителем крупных международных соревнований. За выдающиеся спортивные достижения награждена орденом Туркменистана «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin».