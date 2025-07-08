Туркменский архитектурно-строительный вуз чествовал своих победителей национального рейтинга

В Туркменском государственном архитектурно-строительном институте состоялась торжественная церемония награждения победителей рейтинговой оценки среди высших учебных заведений страны.

Оценка проводилась национальной онлайн-системой рейтингования, которая собирала данные в режиме реального времени. Эта система охватывала все аспекты высшего профессионального образования, анализируя показатели по 53 критериям в 6 направлениях, сообщается на сайте Министерства образования.

При этом учитывалась деятельность не только самих вузов, но и их факультетов, кафедр, а также качество профессорско-преподавательского состава.

По результатам оценки Туркменский государственный архитектурно-строительный институт по общему баллу занял 4 место, а по численности преподавателей и студентов (контингенту) – 3 место. Далее по соответствующим показателям достижения вуза следующие:

химико-технологический факультет вуза занял 2 место среди факультетов высших учебных заведений страны,

кафедра языков -3 место среди кафедр высших учебных заведений страны,

заведующий кафедрой «высшая математика», старший преподаватель Сахетгылыч Гылыджов занял 2 место среди преподавателей высших учебных заведений страны.

На торжественной церемонии профсоюзный комитет института вручил ценные подарки победителям.

Оценка проводилась в соответствии с «Положением о рейтинговой оценке высших учебных заведений Туркменистана», утвержденным приказом № 246 министра образования Туркменистана от 27 июля 2024 года.