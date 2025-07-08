Туркменистан и IPC обсудили возможные форматы межпарламентского партнёрства

На днях в Посольстве Туркменистана в Исламабаде прошла встреча с делегацией во главе с генеральным секретарем Международного конгресса парламентариев (IPC), сенатором г-жой Ситарой Аяз.

Стороны обсудили возможные форматы развития межпарламентских связей Туркменистана с IPC, включая организацию совместных мероприятий, конференций и форумов, направленных на укрепление межпарламентского диалога, обмен лучшими законодательными практиками и координацию усилий по решению актуальных вызовов современности.

Обе стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении связей между двумя странами и продвижении практического межпарламентского сотрудничества, сообщает МИД Туркменистана.