Туркменистан и Польша рассмотрели вопросы обмена опытом в законодательной сфере

В Меджлисе Туркменистана прошла встреча с председателем комитета Сейма Республики Польша по иностранным делам Павлом Ковалем.

На встрече были рассмотрены вопросы обмена опытом в законодательной сфере и широкого использования имеющегося потенциала межпарламентских связей, сообщается на сайте Меджлиса.

Была выражена уверенность, что данная встреча будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между двумя странами и их народами.

Стороны подчеркнули, что отношения между Туркменистаном и Польшей основываются на принципах взаимного уважения, равноправия и доверия, и отметили заинтересованность дружественных стран в расширении и укреплении сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что встреча с Павлом Ковалем прошла в МИД Туркменистана.