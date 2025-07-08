Саммит БРИКС в 2026 году пройдет в Индии

Индия примет 18-й по счету саммит БРИКС, который пройдет в 2026 году.

«Мы приветствуем председательство Бразилии в БРИКС в 2025 году и выражаем нашу благодарность правительству и народу Бразилии за проведение XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Мы выражаем полную поддержку Индии в ее председательстве в БРИКС в 2026 году и проведении XVIII саммита БРИКС в Индии», – приводит ТАСС текст декларации саммита объединения.

Председательство в БРИКС перейдет от Бразилии к Индии с 1 января 2026 года.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу – Бразилии, России, Индии и Китаю – присоединилась ЮАР. Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия.