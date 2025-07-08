Определились имена победителей городского тура конкурса «Ýaňlan, Diýarym!» в Ашхабаде

Айна Байрамгельдыева и Ремезан Гошаев победили в городском туре телевизионного конкурса самодеятельных исполнителей «Ýaňlan, Diýarym!», который прошел в Ашхабаде. Об этом сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

Конкурс был организован Министерством культуры Туркменистана совместно с Государственным комитетом страны по телевидению, радиовещанию и кинематографии и хякимликом города Ашхабад.

Участники представили произведения различных жанров – от народных песен до авторских и зарубежных композиций. Многие конкурсанты исполнили собственные сочинения. Музыкальные номера звучали как под аккомпанемент, так и а капелла.

Жюри, в которое вошли деятели культуры и народные артисты Туркменистана, оценивало не только вокальные данные участников, но и артистизм, оригинальность подачи, сценическую культуру.

Победители получили путевки на заключительный этап конкурса. Всем участникам были вручены памятные подарки от организационного комитета.

Конкурс «Ýaňlan, Diýarym!» проводится в рамках соискания премии Президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn asyry» и служит платформой для раскрытия творческого потенциала молодых талантов. Финальные этапы традиционно приурочены к празднованию Дня независимости Туркменистана.