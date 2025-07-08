На севере Туркменистана идет очистка водоёмов от донных отложений и наносов

В Дашогузском велаяте в эти дни проводится очистка водоёмов от донных отложений и наносов. В этих плановых работах задействованы высокопроизводительные современные земснаряды марки «Beaver» производства Нидерландов. Эта техника отличается высокой прочностью конструкции, простотой управления и низкими эксплуатационными расходами, сообщает «Туркменистан:Золотой век».

Сегодня, благодаря наличию достаточного количества необходимой техники регион в целом успешно проводит комплексную работу по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель, поддержанию в должном состоянии ирригационных сооружений.

Наряду с активным внедрением в производство современных водосберегающих технологий подобные работы способствуют рациональному использованию водных и земельных ресурсов, отмечает источник.