Молодежь Туркменистана приглашается принять участие в фотоконкурсе ЮНЕСКО
Молодежь из Туркменистана в возрасте от 14 до 25 лет приглашается принять участие в международном фотоконкурсе ЮНЕСКО «Шёлковый путь глазами молодёжи» .
Тема этого года: «Женщины — хранительницы наследия Шёлкового пути», сообщает «Туркменистан: Золотой век».
Участники могут представить фотографии, отражающие различные аспекты роли женщин в сохранении культурного наследия.
Среди предлагаемых сюжетов:
- женщины, занимающиеся ремёслами, такими как ткачество, вышивка, керамика или гончарное дело, а также другой деятельностью, относящейся к нематериальному культурному наследию;
- участие женщин в традиционных видах спорта и играх, которые они передают следующим поколениям;
- женщины, занимающиеся музыкой, танцами, практикующие устные традиции;
- кулинарные и гастрономические традиции, передающиеся женщинами из поколения в поколение.
- женщины-писатели, преподаватели, деятели искусства, коммерсанты и учёные, участвующие в культурном и интеллектуальном обмене на Шёлковом пути.
Особое место в конкурсе занимают мероприятия, объединяющие представителей разных культур и общин, организуемые женщинами во время праздников, важных событий и в повседневной жизни. Портреты женщин из регионов Шёлкового пути, отражающие их культурную идентичность, стойкость и мудрость, также входят в число рекомендуемых сюжетов.
Крайний срок подачи работ – 20 июля.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться по ссылке, загрузить свои фотографии на сайт конкурса. Максимальное число фотографий — 20.
Победителям, занявшим первые три места в каждой возрастной категории (от 14 до 17 лет; от 18 до 25 лет), будут вручены фотоаппараты.
Около 60 лучших фотографий конкурса войдут в профессиональный фотоальбом «Шёлковый путь глазами молодёжи» и могут быть представлены на выставках по всему миру.
По вопросам участия обращайтесь по адресу: silkroadsphotocontest@unesco.org.