Молодежь Туркменистана приглашается принять участие в фотоконкурсе ЮНЕСКО

Молодежь из Туркменистана в возрасте от 14 до 25 лет приглашается принять участие в международном фотоконкурсе ЮНЕСКО «Шёлковый путь глазами молодёжи» .

Тема этого года: «Женщины — хранительницы наследия Шёлкового пути», сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Участники могут представить фотографии, отражающие различные аспекты роли женщин в сохранении культурного наследия.

Среди предлагаемых сюжетов:

женщины, занимающиеся ремёслами, такими как ткачество, вышивка, керамика или гончарное дело, а также другой деятельностью, относящейся к нематериальному культурному наследию;

участие женщин в традиционных видах спорта и играх, которые они передают следующим поколениям;

женщины, занимающиеся музыкой, танцами, практикующие устные традиции;

кулинарные и гастрономические традиции, передающиеся женщинами из поколения в поколение.

женщины-писатели, преподаватели, деятели искусства, коммерсанты и учёные, участвующие в культурном и интеллектуальном обмене на Шёлковом пути.

Особое место в конкурсе занимают мероприятия, объединяющие представителей разных культур и общин, организуемые женщинами во время праздников, важных событий и в повседневной жизни. Портреты женщин из регионов Шёлкового пути, отражающие их культурную идентичность, стойкость и мудрость, также входят в число рекомендуемых сюжетов.

Крайний срок подачи работ – 20 июля.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться по ссылке, загрузить свои фотографии на сайт конкурса. Максимальное число фотографий — 20.

Победителям, занявшим первые три места в каждой возрастной категории (от 14 до 17 лет; от 18 до 25 лет), будут вручены фотоаппараты.

Около 60 лучших фотографий конкурса войдут в профессиональный фотоальбом «Шёлковый путь глазами молодёжи» и могут быть представлены на выставках по всему миру.

По вопросам участия обращайтесь по адресу: silkroadsphotocontest@unesco.org.