Логисты Туркменистана осваивают цифровые технологии торговли

Представители Ассоциации «Türkmen logistika» приняли участие в региональном тренинге по цифровизации торговых процедур в Ташкенте, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Трехдневный тренинг «Основы цифрового упрощения процедур торговли и стандарты по изучению основ цифрового UN/CEFACT» объединил государственных служащих, таможенников и логистов из пяти стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Инициатива реализуется при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) в рамках проекта «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии». Программа направлена на внедрение международных стандартов UN/CEFACT для беспрепятственной и безбумажной транспортировки товаров через границы.

Как отмечается, стандарты UN/CEFACT упрощают торговлю за счет унификации форматов данных, кодовых списков и бизнес-процессов. Их внедрение в Центральной Азии повысит торговую связанность региона и обеспечит эффективные трансграничные операции.

Участники тренинга разработали пилотные проекты для цифрового упрощения торговых процедур в своих странах. К декабрю 2025 года эти проекты будут представлены на следующем тренинге, а к 2027 году страны-участницы планируют полностью внедрить цифровые транспортные системы, включая электронный таможенный транзит (eTIR) и цифровые дорожные накладные (eCMR).

Как отметил заместитель председателя Ассоциации «Türkmen logistika» Сапа Гурбанбердиев, внедрение цифрового формата в транспортно-логистическую сферу усиливает позиции Туркменистана в транспортной связанности региона. Онлайн-режим позволяет отслеживать логистическую цепочку от момента погрузки до доставки к месту назначения.