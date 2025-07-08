В Государственный музей Туркменистана передан экспонат, побывавший в космосе

В Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана передан уникальный экспонат – зеркально-лучевая печь для зонной плавки полупроводниковых материалов в условиях невесомости, которая в 1987 году работала на орбитальной станции «Мир». Об этом сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

Технологическая установка была создана в 1980-е годы туркменскими учеными на базе Научно-производственного объединения «Солнце» (ныне – Институт солнечной энергии при Государственном энергетическом институте Туркменистана) при поддержке Института космических исследований и Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

Авторами разработки стали академик Академии наук Туркменистана, доктор технических наук Назар Корпеев, кандидат технических наук Владимир Шокин и техник Борис Балаухин.

В 1987 году установка использовалась космонавтами Юрием Романенко и Александром Александровым для изучения процессов плавления и кристаллизации веществ в условиях невесомости. Как сообщала газета «Правда», зеркально-лучевая печь мощностью 250 ватт обеспечивала температуру до 1100 градусов в зеркальном фокусе.

Устройство длиной 39,5 см и высотой 30,5 см состоит из блока эллипсоидных отражателей с совмещенным фокусом, источников излучения и прозрачной ампулы с электроприводом для вращения с заданными скоростями.

Экспонат передал кандидат технических наук Сердар Маметниязов, представляющий Орхусский центр в Туркменистане. В настоящее время прибор находится в хранилище отдела природы и краеведения музея и будет использоваться для демонстрации в рамках временных тематических выставок научного характера.

На основе данного изобретения также осуществлялось взаимодействие с Всероссийским институтом авиационного материаловедения по исследованию теплозащитных плит российского шаттла «Буран».