«Челси» и «Флуминенсе» встретятся в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу

Английский «Челси» и бразильский «Флуминенсе» стали первыми полуфиналистами клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США. Команды встретятся между собой 8 июля в матче за выход в финал турнира.

«Флуминенсе» пробился в полуфинал, обыграв со счетом 2:1 «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. В составе победителей голы забили Матеус Мартинелли (40-я минута) и Эркулес (70). У «Аль-Хиляля» отличился Маркос Леонардо (51).

«Челси» в четвертьфинале обыграл бразильский «Палмейрас» 2:1. У лондонского клуба забил Коул Палмер (16-я минута). В составе «Палмейраса» отличился Эстевао (53). Итоговый счет матча был установлен на 83-й минуте после автогола вратаря бразильцев Вевертона (83).

В 1/8 финала «Флуминенсе» со счетом 2:0 победил финалиста Лиги чемпионов сезона-2024/25 итальянский «Интер». «Аль-Хиляль» на этой стадии был сильнее английского «Манчестер Сити» (4:3 после дополнительного времени).

Клубный чемпионат мира впервые проходит в новом формате с участием 32 команд. Финал турнира состоится 13 июля.