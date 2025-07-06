Туркменский паралимпиец Ишкувват Чарыев: «Я приложу все усилия для победы в Лос-Анджелесе!»

Талантливый спортсмен по пара паурлифтингу Ишкувват Чарыев является одним из претендентов от Туркменистана на участие в Паралимпийских летних играх, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

В июне он завоевал серебро на Кубке мира по пара пауэрлифтингу в Пекине, подняв штангу в 185 кг при собственном весе 100 кг.

Эта его победа — важный шаг на пути к квалификации на паралимпиаду в Лос-Анджелесе, но не последний. Впереди еще несколько квалификационных турниров, где спортсмен должен занять место в числе призеров.

«Чувство победы в спортивном турнире – это особое чувство, которое трудно передать словами, — говорит Ишкувват. — В тот момент, когда поднимают флаг Туркменистана и звучит наш гимн – меня переполняет чувство гордости за Отчизну, я всей душой ощущаю, что моя победа стала еще одним вкладом в её процветание!».

Сейчас 31-летний спортсмен усиленно готовится к очередному турниру под руководством своего тренера — мастера спорта международного класса по пара пауэрлифтингу Сергея Меладзе.

Перед ним стоит конкретная задача – взять вес 200 кг. На это есть время около 3 месяцев – в октябре Ишкувват должен выступить на чемпионате мира по пара пауэрлифтингу в Египте. Дальше – больше: взятие веса более 200 кг обеспечит ему прямое попадание в 8-ку сильнейших на участие в Азиатских пара играх в Японии в 2026 году.

Для тренировок у спортсмена в распоряжении спортивные снаряды, комфортный спортивный зал международного уровня в Олимпийском городке, периодически предоставляется медицинское обследование и процедуры.

В подростковом возрасте ему очень хотелось заниматься спортом, как все его многочисленные друзья. Родители жалели его и всячески отговаривали – итак проблема с ногой, как ты в спорте будешь? Намучаешься! Но он настоял на своем, и в итоге в 14 лет Ишкувват попал в спортивную секцию школы №18, где тренируются ребята с особыми возможностями. На протяжении многих лет секцию возглавляли известные в Туркменистане тренеры – братья Юсуп (ныне покойный) и Адыль Алиевы. Именно они сразу увидели большой потенциал подростка. Спустя 2 недели после прихода в секцию Ишкувват был зачислен в команду и на внутреннем соревновании занял 3-е место, подняв штангу в 25 кг при собственном весе 38 кг; это при том, что соревновались ребята весом в 48 кг. После этого прошло много времени, за плечами у Ишкуввата много побед, но он знает: главная его победа еще впереди!

«На победу меня мотивирует память об отце, — говорит Ишкувват. – Несколько лет назад его не стало, и я очень хочу посвятить свою победу ему».

При этом Ишкувват – молодой квалифицированный специалист, заботливый отец семейства. Он работает инженером в частной компании и очень благодарен руководителю Эсенову Гельды Мурадовичу за то, что тот с пониманием относится к его занятиям спортом, всячески поддерживает.

У Ишкуввата есть все шансы стать первым в истории Туркменистана призером Паралимпийских игр. Но для победы также необходимы дополнительные ресурсы, как, например, дорогостоящее спортивное питание, регулярная медицинская поддержка, включая услуги массажиста и многие другие тонкости профессионального спорта. Все эти вопросы решаемы при поддержке спонсоров.

Так, например, его участие в чемпионате поддержало Хозяйственное общество Yupekchi, которому Ишкувват искренне признателен.

На пути к своей мечте у молодого спортсмена много усердной работы, но он верит в свои силы, а также в людей, которые, возможно, смогут помочь ему в таком благородном деле, как добыть победу для родного Туркменистана!

Мы желаем тебе победы, Ишкувват – только вперед!