Туркменистан предложил Нигерии установить дипотношения

4 июля состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром бюджета и экономического планирования Федеративной Республики Нигерия Абубакаром Атику Багуду. В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В целях активизации двусторонних отношений глава МИД передал нигерской стороне дипломатическую ноту с предложением об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Федеративной Республикой Нигерия, а также проект соответствующего двустороннего документа.