Туркменистан готовится открыть в Риме выставку археологических артефактов

В настоящее время в Туркменистане идет соответствующая работа по подготовке к организации в городе Рим (Италия) археологической выставки «Расцвет культур: Маргиана бронзового века и Парфянское царство. Археологические открытия в Туркменистане».

Об этом доложила на заседании Правительства вице-премьер Б.Сейидова, говоря о предпринимаемых практических шагах по организации деятельности музеев страны в соответствии с реалиями времени, сообщает ТДХ.

Как было доложено, основными направлениями музейного дела выступают сбор ценностей, обогащение фондов. В данной связи артефакты, обнаруженные археологами в ходе раскопок на историко-культурных памятниках, после полного изучения передаются на хранение в государственные музеи.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что музеям страны отводится важная роль в охране, изучении и популяризации в мире богатого духовного достояния и культурного наследия нашего народа. В данной связи вице-премьеру было поручено продолжить работу по выявлению культурного наследия народа, национальных ценностей, изучению их на научной основе и сохранению для будущих поколений.

Ранее мы сообщали, что в Риме в 2025 году состоится выставка археологических артефактов Туркменистана.