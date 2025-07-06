Саммит Организации экономического сотрудничества в 2027 году пройдет в Иране

Следующий, 18-й, саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет в 2027 году в Иране. Такое решение принято по итогам саммита организации в Азербайджане, сообщает Интерфакс.

В сообщении ОЭС отмечается, что лидеры стран-членов организации выразили единую решимость укреплять региональное сотрудничество с особым акцентом на торговлю, связанность и зеленую трансформацию, подчеркивая при этом важность достижения Целей устойчивого развития.

Участники саммита также подчеркнули необходимость углубления сотрудничества в таких ключевых областях, как туризм, энергетика, наука, образование и культурный обмен, признавая их жизненно важную роль в содействии взаимопониманию, инновациям и инклюзивному развитию во всем регионе.

В 17-м саммите ОЭС приняли участие представители всех 10 государств-членов организации – Азербайджана, Турции, Ирана, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.