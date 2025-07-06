«ПСЖ» обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал КЧМ по футболу

Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл германскую «Баварию» со счетом 2:0 в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу.

В составе победителей отличились Дезире Дуэ (79-я минута) и Усман Дембеле (90+7). На 83-й минуте с поля был удален защитник «ПСЖ» Вильян Пачо, на второй добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил другой защитник парижан – Люка Эрнандес.

В концовке первого тайма тяжелую травму получил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала после столкновения с голкипером французской команды Джанлуиджи Доннарумой.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем матча между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

Клубный чемпионат мира впервые проходит в новом формате. В турнире играют 32 команды. Финал состоится 13 июля.