ПРООН в Туркменистане провела семинар и консультации по функционированию рынка ценных бумаг

В Ашхабаде с 2 по 4 июля был проведён трёхдневный семинар для специалистов Министерства финансов и экономики и Ашхабадской фондовой биржи в рамках совместного проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Министерства финансов и экономики Туркменистана, направленного на содействие укреплению институциональной и регулятивной среды для развития финансовых рынков.

В ходе семинара международный эксперт ПРООН Елена Андреева представила ключевые аспекты функционирования рынка ценных бумаг.

Семинар стал эффективной платформой для открытых дискуссий, в ходе которых также обсуждались проект Программы развития рынка ценных бумаг Туркменистана до 2030 года и План практических шагов по её реализации.

Также эксперт ПРООН провела отдельные консультации с представителями Министерства финансов и экономики и Ашхабадской фондовой биржи, представив результаты работы по совершенствованию национального законодательства в области рынка ценных бумаг и разработке комплекса мероприятий, направленных на дальнейшее развитие финансовой системы страны.

Эта инициатива отражает последовательную и стратегическую направленность долгосрочного сотрудничества между ПРООН и национальными партнёрами, нацеленную на укрепление институциональной и нормативной базы.

В рамках совместного проекта приоритетное внимание уделяется развитию законодательства, подготовке стратегии развития рынка ценных бумаг, формированию эффективной институциональной структуры и созданию депозитарной системы, сообщается в пресс-релизе ПРООН.