Президент Туркменистана поручил постоянно совершенствовать услуги в санаториях

На заседании Правительства Туркменистана в пятницу вице-премьер Б.Ораздурдыева отчиталась по осуществляемой деятельности в развитии санаторно-курортного дела в стране, сообщает ТДХ.

Как было доложено, в соответствии с «Программой Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» и «Национальной программой по развитию системы санаториев в Туркменистане на 2021–2025 годы», ведётся комплексная работа, направленная на формирование современной системы санаториев. При поддержке руководства страны в деятельность санаторных учреждений внедряется передовой опыт и на постоянной основе укрепляется материально-техническая база.

Также прозвучала информация о предоставляемых возможностях для получения высококачественного лечения и восстановления здоровья в оснащённых инновационным медицинским оборудованием санаториях «Berzeňňi», «Arçman», «Ýyly suw», «Bagabat», «Farap», «Baýramaly», «Mollagara», «Awaza», «Daşoguz».

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в современных санаториях страны создаются все условия для надлежащего отдыха и укрепления здоровья. В данной связи глава государства поручил вице-премьеру уделять внимание постоянному совершенствованию услуг, предлагаемых в санаториях.