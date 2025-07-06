Определен состав сборной Туркменистана на юниорский чемпионат Азии по борьбе в Бишкеке

Стал известен состав сборной Туркменистана по борьбе на чемпионат Азии среди спортсменов не старше 20 лет, который пройдет с 9 по 13 июля в Бишкеке (Кыргызстан). Об этом сообщается на официальном сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

В соревнованиях ожидается участие около 300 борцов в трех дисциплинах: вольная борьба, женская борьба и греко-римская борьба.

Туркменистан представят 17 спортсменов. В соревнованиях по вольной борьбе выступят 9 туркменских борцов в различных весовых категориях. В их числе: Кябе Матджанов (57 кг), Азатберды Ашыргулыев (61 кг), Багтыяр Аннаев (65 кг), Батыр Бегенджов (70 кг), Ватан Аннаоразов (74 кг), Алп Арслан Бегенджов (79 кг), Довлетгельды Мырадов (86 кг), Оразмухаммет Ходжалыев (92 кг) и Мухамметдурды Мухамметдурдыев (97 кг).

В греко-римской борьбе Туркменистан представят пять спортсменов: Нурягды Довранов (55 кг), Хусниддин Улугбеков (60 кг), Кемал Какабаев (63 кг), Кака Чарыев (72 кг) и Кемал Бердилиев (77 кг).

В женской борьбе за сборную Туркменистана выступят три спортсменки: Энеджан Йолдашова (68 кг), Нязик Базарова (72 кг) и Гульназ Бакыева (76 кг).

Соревнования начнутся с греко-римской борьбы, затем пройдут состязания по женской борьбе, а завершится чемпионат турниром по вольной борьбе 13 июля.