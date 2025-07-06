Власти Республики Корея раздадут населению по $110

Правительство Республики Корея приняло решение о выплате всем гражданам страны по 150 тыс. вон ($110) в рамках программы поддержки внутреннего спроса. Об этом сообщил южнокорейский телеканал KBS.

Получить так называемые «потребительские сертификаты» можно будет с 21 июля по 12 сентября. Срок действия купонов – до 30 ноября. Право на выплаты имеют все граждане, проживавшие в Республике Корея по состоянию на 18 июня.

Размер выплат варьируется в зависимости от социального статуса получателя. Граждане с низким уровнем доходов и семьи с одним родителем получат по 300 тыс. вон ($220) на человека. Лица, получающие государственные социальные выплаты по специальной программе, – 400 тыс. вон ($293). Жители регионов получат дополнительные 30 тыс. вон ($22), а жители 84 муниципальных образований с особым статусом – дополнительные 50 тыс. вон ($36).

Как отмечает телеканал, выплаты могут быть предоставлены через кредитные и дебетовые карты заявителей, в виде дебетовых карт с фиксированной суммой или подарочных сертификатов. При этом потратить средства можно только на территории региона проживания.

По данным агентства Рёнхап, иностранцы не имеют права на выплаты, за исключением лиц с постоянным видом на жительство, супругов граждан Республики Корея и беженцев.

Планируется также второй этап выплат с 22 сентября по 31 октября в размере 100 тыс. вон, на которые смогут рассчитывать 90% граждан – исключение составят 10% с самыми высокими доходами.