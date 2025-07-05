Школьники из Туркменистана завоевали 6 медалей на Балканской математической олимпиаде

Школьники из Туркменистана завоевали 1 золотую, 4 серебряные и 1 бронзовую медали на 29-й Балканской математической олимпиаде среди юниоров (JBMO-2025), которая прошла в городе Струга Северной Македонии с 24 по 29 июня.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», Туркменистан на площадке олимпиады представила национальная команда из 6 школьников, и каждый из них вернулся на Родину с заслуженной медалью.

Золотую медаль завоевал Хемра Гурбанов, ученик 9 класса специализированной средней школы №86 г.Ашхабада с углубленным изучением английского языка, химии и биологии. Учащиеся 9 класса этой же школы — Атабай Акмурадов и Ениш Акмаммедов удостоены серебряных медалей.

Еще два серебра на счету Юсупа Ресулова и Парахата Оджарова, учеников 9 класса специализированной средней школы №87 г.Ашхабада с углубленным изучением языков. Бронзовую медаль по итогам олимпиады получил Омар Довранов, ученик 9 класса специализированной средней школы №83 г.Ашхабада с углубленным изучением английского языка.

В этом году в престижном международном конкурсе приняли участие 135 школьников из 23 стран мир, отмечает источник.