С 4 по 8 августа в туркменской «Ававзе» пройдет международный форум ООН

Сегодня на заседании Правительства Президент Туркменистана подписал Постановление «О проведении Третьей конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю», сообщает ТДХ.

В соответствии с документом, 4-8 августа в Национальной туристической зоне «Аваза» предписано организовать и провести на высоком уровне Третью конференцию ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и сопутствующие мероприятия.

Документ подписан в целях претворения в жизнь внешней политики Президента Туркменистана, направленной на обеспечение устойчивого развития, практической реализации документов, принятых на международном и региональном уровне, а также организованного проведения Третьей конференции по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в сотрудничестве с Организацией Объединённых Наций.