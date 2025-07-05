Посол США поблагодарила Туркменистан за помощь в эвакуации американцев из Ирана

Посол США в Туркменистане Элизабет Руд выразила признательность Президенту Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову за содействие в эвакуации американских граждан из Ирана в дни эскалации на Ближнем Востоке. Об этом она сообщила на приеме по случаю 249-й годовщины независимости США.

«Соединенные Штаты и Туркменистан всегда готовы помочь друг другу в трудную минуту. В этой связи я также хотела бы выразить благодарность Соединенных Штатов Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, Национальному Лидеру и председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову, а также правительству Туркменистана за сотрудничество и теплый прием, оказанный нашим гражданам, покидавшим Иран в последние дни», – сказала Руд.

Ранее сообщалось, что Туркменистан принял 4640 иностранных граждан по гуманитарному коридору из Ирана в период обострения ситуации на Ближнем Востоке.