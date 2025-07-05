Подписчикам журнала «Аркадаглы яшлар» стала доступна интерактивная викторина Zehinli bäsleşik

Подписчикам журнала «Аркадаглы яшлар» стала доступна интерактивная викторина Zehinli bäsleşik

Подписчики электронного журнала «Аркадаглы яшлар» Центрального Совета молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули получили доступ к уникальной интерактивной викторине Zehinli bäsleşik. Мобильное приложение викторины доступно для скачивания в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store.

Приложение представляет собой интеллектуальную игру, где участники отвечают на 10 случайных вопросов в каждом туре. На сегодняшний день в викторине представлено более 250 различных игр, что обеспечивает разнообразие тематики и уровня сложности заданий. Доступ к мобильному приложению Zehinli bäsleşik предоставляется исключительно после оформления платной подписки на журнал.

Подписка на электронное издание оформляется через официальный сайт abuna.yashlar.gov.tm и мобильное приложение Arkadagly Ýaşlar e-žurnaly. Авторизация пользователя на официальном сайте abuna.yashlar.gov.tm проходит через мобильный телефон с использованием одноразового кода.

Помимо доступа к викторине, подписчики получают возможность скачивания электронной версии журнала, доступ к электронным книгам молодёжной организации, актуальным новостям и медиа-контенту от Turkmenportal.

Учредителем журнала выступает Молодёжная организация Туркменистана имени Махтумкули. В последнем номере от 30 июня 2025 года освещаются такие темы, как права детей под государственной защитой, первые шаги в мир науки поколений Аркадага, город Аркадаг как город будущего, зелёный путь Туркменистана в области экологии и климата, а также новости науки и техники.

Контактная информация: г. Ашхабад, проспект Гарашсызлык, 104, телефон: (+993 12) 44-88-80, электронная почта: ArkadaglyYashlar@gmail.com.