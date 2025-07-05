Подписчикам журнала «Аркадаглы яшлар» стала доступна интерактивная викторина Zehinli bäsleşik

Подписчики электронного журнала «Аркадаглы яшлар» Центрального Совета молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули получили доступ к уникальной интерактивной викторине Zehinli bäsleşik. Мобильное приложение викторины доступно для скачивания в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store.

Приложение представляет собой интеллектуальную игру, где участники отвечают на 10 случайных вопросов в каждом туре. На сегодняшний день в викторине представлено более 250 различных игр, что обеспечивает разнообразие тематики и уровня сложности заданий. Доступ к мобильному приложению Zehinli bäsleşik предоставляется исключительно после оформления платной подписки на журнал.

Подписка на электронное издание оформляется через официальный сайт abuna.yashlar.gov.tm и мобильное приложение Arkadagly Ýaşlar e-žurnaly. Авторизация пользователя на официальном сайте abuna.yashlar.gov.tm проходит через мобильный телефон с использованием одноразового кода.

Помимо доступа к викторине, подписчики получают возможность скачивания электронной версии журнала, доступ к электронным книгам молодёжной организации, актуальным новостям и медиа-контенту от Turkmenportal.

Учредителем журнала выступает Молодёжная организация Туркменистана имени Махтумкули. В последнем номере от 30 июня 2025 года освещаются такие темы, как права детей под государственной защитой, первые шаги в мир науки поколений Аркадага, город Аркадаг как город будущего, зелёный путь Туркменистана в области экологии и климата, а также новости науки и техники.

Контактная информация: г. Ашхабад, проспект Гарашсызлык, 104, телефон: (+993 12) 44-88-80, электронная почта: ArkadaglyYashlar@gmail.com.