К празднику независимости в Туркменистане введут в строй ещё один современный посёлок

Строительство нового современного поселка на территории генгешлика Оналды этрапа Ак бугдай Ахалского велаята находится на завершающей стадии. Об этом сообщает газета «Туркменистан».

В состав поселка входятт 400 жилых домов, средняя школа на 640 мест, детский сад на 320 мест, дом здоровья, торговый центр и административное здание сельского генгешлика.

Современный поселок будет открыт в ознаменование 34-й годовщины независимости Туркменистана и станет праздничным подарком жителям этрапа, отмечает источник.