Главы МИД Туркменистана и Азербайджана провели переговоры

3 июля в рамках своего визита в Азербайджан министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился со своим азербайджанским коллегой министром Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны подтвердили приверженность дальнейшему углублению сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в энергетической области, подчеркнута стратегическая роль Туркменистана и Азербайджана как ключевых узлов региональных и международных транспортных коридоров.

Дипломаты рассмотрели пути диверсификации экономических связей и наращивания объемов взаимной торговли, констатировав важность расширения контактов в области культуры, образования, науки и других социальных сферах, отмечает источник.