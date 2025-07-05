Глава МИД Туркменистана провел двусторонние встречи на полях 17-го Саммита ОЭС

Сегодня в городе Физули на полях 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с его коллегой из Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхак Даром. В ходе конструктивной беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов, касающихся текущего состояния и перспектив развития туркмено-пакистанских отношений, сообщает МИД Туркменистана.

Стороны подчеркнули значимость региональных проектов, таких как газопровод Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан — Афганистан — Пакистан (ТАП).

В этот же день Р.Мередов провел переговоры с министром промышленности и передовых технологий Объединённых Арабских Эмиратов Султаном Ахмедом Аль-Джабером. В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере энергетики, в частности в газовой отрасли, отмечает источник.