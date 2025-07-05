Бахар Айдогдыева из Туркменистана удостоена звания «Лучший студент Центральной Азии»

Бахар Айдогдыева, студентка 4 курса по направлению «Итальянский язык и литература» факультета романо-германских и восточных языков Туркменского государственного университета имени Махтумкули стала обладателем почетного звания «Лучший студент Центральной Азии». Она награждена Дипломом I степени, нагрудным знаком и кубком.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», высокое звание Бахар получила по итогам международного интернет-конкурса «Лучший студент Центральной Азии», организованного Национальным инновационным научно-исследовательским центром Республики Казахстан Bilim-orkenieti и Республиканским инновационным центром «Жана Казахстан».

Достижения туркменской студентки в области науки, искусства и творчества были высоко оценены жюри международного конкурса. Благодаря личному вкладу в развитие данных направлений и заслуженной победе в конкурсе, учащаяся из Туркменистана вошла в число лучших студентов Центральной Азии, отмечает источник.