Агентство Türkmenaragatnaşyk наладит сотрудничество с эстонской академией

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана М.Чакыев на заседании Правительства в пятницу представил на рассмотрение главы государства предложение об установлении сотрудничества между агентством «Türkmenaragatnaşyk» («Туркменсвязь») и соответствующей Академией Эстонской Республики.

Как сообщалось, агентством «Türkmenaragatnaşyk» в целях обмена опытом и наращивания сотрудничества с профильными международными организациями, ведётся соответствующая работа. При этом важная роль отводится взаимодействию с Программой развития ООН. Также большое значение придаётся обмену опытом на международном уровне, изучению передовой практики и подготовке специалистов в этой области.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил предложение от об установлении сотрудничества между агентством «Türkmenaragatnaşyk» и соответствующей Академией Эстонии, поручив руководителю Агентства провести необходимую работу в этом направлении, сообщает ТДХ.