Школьники Туркменистана принимают участие в акции «Поезд памяти»

Школьники Туркменистана принимают участие в культурно-просветительской акции «Поезд памяти», которая проводится с 20 июня по 5 июля в Российской Федерации и Республике Беларусь. Об этом сообщает Министерство образования Туркменистана.

В состав туркменской команды вошли 9 школьников из Ашхабада, Аркадага, Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов. Руководитель группы — директор средней школы № 64 города Ашхабада Мекан Аннаев.

В рамках культурно-просветительской акции «Поезд памяти» были организованы экскурсии по местам, связанным с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов. Участники уже побывали в городах Брест, Гродно, Минск, Гомель, Витебск и Полоцк Республики Беларусь, отмечает источник.