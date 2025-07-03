Туркменские преподаватели получили кембриджские сертификаты по английскому

Четырнадцать преподавателей Туркменского национального института мировых языков имени Д. Азади получили международные сертификаты TKT (Teaching Knowledge Test) Кембриджского тестового центра по итогам трехмесячного онлайн-обучения современным методикам преподавания английского языка.

Обучение проходило с января по март 2025 года в рамках проекта «Ускоренное преподавание английского языка в Центральной Азии» (AELLCA), реализуемого при поддержке Британского совета и Университета Ноттингем Трент.

Углубленную подготовку туркменских педагогов проводили специалисты британского университета Стив Шарп и доктор Сэм Баркли. TKT представляет собой набор модульных педагогических сертификатов, проверяющих знания по различным направлениям преподавания английского языка, и является всемирно признанным стандартом в данной области.