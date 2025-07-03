Туркменистан участвует в первом Женском форуме ОЭС в азербайджанском Лачине

В азербайджанском городе Лачин проходит первый Женский форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в котором принимает участие Туркменистан наряду с другими странами-членами организации, сообщает report.az.

Форум организован в рамках Недели ОЭС по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Мероприятие направлено на содействие межсекторальному сотрудничеству стран ОЭС для расширения прав и возможностей женщин во всех областях человеческого развития.

Главной задачей форума является усиление роли женщин в построении устойчивых, инклюзивных и стойких сообществ во всем регионе Организации экономического сотрудничества.

В рамках мероприятия участники обсуждают несколько ключевых направлений. Среди них — роль женщин в развитии человечества для обеспечения устойчивости к изменению климата, расширение прав и возможностей девочек и женщин посредством образования, а также цифровая инклюзивность с акцентом на инновации и обмен опытом.

Форум служит важной площадкой для диалога, сотрудничества и обмена опытом между женщинами-лидерами из различных стран региона ОЭС и соответствующими международными партнерскими организациями.