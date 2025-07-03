Туркменистан участвует в молодежной программе ОИС в Марракеше

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра образования А. Атаевым приняла участие в церемонии открытия международной программы «Молодежная столица Организации исламского сотрудничества на 2025 год», состоявшейся 30 июня в Марокко, сообщается на сайте министрества образования.

Программа реализуется под эгидой Исламского молодежного форума сотрудничества и Министерства молодежи, культуры и коммуникаций Марокко при поддержке Генерального секретариата ОИС. В мероприятии участвовали представители более 50 стран, министры, ответственные за молодежную политику, руководители международных организаций и свыше 200 молодых делегатов.

В ходе визита туркменская делегация провела двусторонние встречи с представителями Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Турции, Малайзии, Республики Татарстан и руководством ICYF. Обсуждались вопросы укрепления молодежной дипломатии, расширения сотрудничества в образовательных системах и развития национальных молодежных инициатив на международной арене.

Особое внимание уделялось развитию Центральноазиатского молодежного диалога, инициированного городом Аркадаг в 2023 году. Делегация представила результаты второй сессии диалога, прошедшей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в апреле 2025 года, где была принята совместная декларация молодежи Центральной Азии.

Представителям ОИС была предоставлена информация о подготовке к Молодежному форуму в рамках третьей Конференции ООН по наименее развитым странам, не имеющим выхода к морю, который пройдет в Авазе.

Церемонию открытия провел министр молодежи, культуры и коммуникаций Марокко Мухаммед Мехди Бенсаид. Он отметил, что присвоение Марракешу статуса молодежной столицы ОИС признает культурное значение города и вклад Марокко в развитие молодежных платформ в исламском мире.

Президент ICYF Таха Айхан в поздравительной речи подчеркнул значение Марракеша как центра межкультурного диалога и выразил благодарность странам Центральной Азии за активную молодежную политику.

В рамках шестимесячной программы в Марокко планируется проведение форумов, семинаров, конкурсов и академических мероприятий по вопросам демократии, инноваций, устойчивого развития и участия молодежи в принятии решений.