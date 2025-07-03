Туркменистан и Россия договорились развивать партнерство в сфере автомобильных грузоперевозок

Рабочая встреча представителей Агентства «Туркменавтоулаглары» («Туркменавтотранспорт») и Министерства транспорта Российской Федерации состоялась в Ашхабаде в июне.

Во встрече также участвовали автомобильные перевозчики Туркменистана и России, сообщается на сайте Ассоциации международных автомобильных перевозчиков..

Как отметила туркменская сторона, в 2024-2025 годах наблюдается значительное увеличение объемов перевозок грузов, что связано с принимаемыми в Туркменистане мерами государственной поддержки, направленными на увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления.

Однако в связи с недостаточным количеством российских разрешений туркменские грузоотправители вынуждены пользоваться услугами перевозчиков третьих стран, что приводит к увеличению стоимости товара для российских потребителей.

Российская сторона отметила необходимость более широкого привлечения российских автоперевозчиков к доставке грузов по двусторонним маршрутам, на что туркменские представители сообщили о готовности привлечения российского автотранспорта при условии оперативной постановки его под загрузку.

Участники переговоров отметили важность и значимость установления прямых связей и договорились о продолжении переговоров по намеченным направлениям партнерства, отмечает источник.