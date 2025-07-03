Туркменистан и Малави обсудили расширение двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Республики Малави Нэнси Тембо. Об этом сообщили в МИД Туркменистана.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы их дальнейшего развития. Стороны выразили взаимную приверженность расширению сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Особое внимание было уделено вопросам подготовки к предстоящей Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3), которая пройдет в Авазе в августе текущего года.