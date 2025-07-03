На севере Туркменистана возводится еще одна школа

В Дашогузе в жилом массиве «Гулистан» приступили к строительству ещё одной современной общеобразовательной школы на 600 ученических мест. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Новая двухэтажная школа займет три с половиной гектара и будет соответствовать всем требованиям, которые предъявляются к общеобразовательным учреждениям.

Новостройка возводится по соседству со строящимся в массиве новым детским садом. В школе будет использоваться передовая компьютерная техника, в том числе и интерактивные доски.

На прилегающей к школе территории запланированы футбольная площадка с газоном, географическая и зоологическая площадки, площадка для изучения учащимися правил дорожного движения, места для проведения гимнастических упражнений, блок объектов технического предназначения и другие, отмечает источник.

В Дашогузском велаяте успешно функционирует более 500 общеобразовательных школ, в числе которых и школы-интернаты. Большое внимание уделяется созданию качественной учебной среды, в том числе оснащению школ современной компьютерной техникой.