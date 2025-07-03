Министры иностранных дел Туркменистана и Казахстана обсудили двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. Об этом сообщили в МИД Туркменистана.

В ходе переговоров были обсуждены ключевые аспекты двусторонних отношений между двумя странами. Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки к третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3), которая пройдет в Авазе в августе текущего года.