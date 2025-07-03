Компания Daewoo E&C расширит свою деятельность в Туркменистане

Председатель правления компании Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd Джонг Вон-джу находился в Туркменистане с 26 по 30 июня для обсуждения новых деловых возможностей и укрепления присутствия компании на рынке Центральной Азии.

В ходе визита Джонг Вон-джу встретился с Национальным Лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Сердаром Бердымухамедовым. Были обсуждены перспективы предстоящих проектов по разработке газовых месторождений и нефтехимических заводов, возможности взаимодействия в железнодорожной сфере, строительстве метрополитена и высотных зданий.

Также в рамках визита глава Daewoo E&C встретился с вице-премьером по строительству, энергетике и промышленности Баймыратом Аннамаммедовым, чтобы выразить признательность Туркменистану за предложение участвовать в новых проектах нефтехимических заводов. Он сообщил о заинтересованности компании в содействии ряду инфраструктурных инициатив, поддерживающих экономический рост Туркменистана, сообщает Nebit-Gaz со ссылкой на заявление компании.

Далее Джонг Вон-джу встретился с вице-премьером по нефтегазовым вопросам Батыром Амановым и председателем Государственного концерна «Туркменгаз» Максатом Бабаевым, чтобы обсудить участие Daewoo E&C в новых проектах в нефтегазовой отрасли.

Также Джонг Вон-джу провел встречи с вице-премьером по финансам и экономике Ходжамуратом Гелдимырадовым и послом Южной Кореи в Туркменистане Джи Кю Тэком, обсудив при этом диверсификацию выхода корейского бизнеса на туркменский рынок.

Как заявил представитель Daewoo E&C, Туркменистан является стратегическим рынком для компании, которая планирует расширить свой бизнес-портфель и ускорить локализацию. Daewoo E&C стремится укрепить свои позиции в регионе через постоянное взаимодействие с руководством и построения сети, отмечается в заявлении компании.