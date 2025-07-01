Туркменский шахматист Сапармурат Атабаев победил на «UzChess Cup-2025»

Туркменский шахматист Сапармурат Атабаев стал победителем международного турнира «UzChess Cup-2025», который проходил с 18 по 28 июня 2025 года в Ташкенте, Узбекистан.

На престижных соревнованиях выступили десятки шахматистов из различных стран мира. Турнир был организован в трех группах разного уровня: «Masters» (Мастера), «Challengers» (Претенденты) и «Futures» (Будущие).

Представляющий Туркменистан международный шахматист Сапармурат Атабаев принял участие в группе «Futures» и продемонстрировал высокие результаты. Он успешно прошел все этапы турнира и завоевал первое место в общем зачете. За свою победу спортсмен был награжден специальным кубком турнира и денежным призом.

Успешное выступление Атабаева расширило его возможности для участия в будущих международных соревнованиях. По решению организационного комитета турнира он получил право выступать в более высокой группе — «Challengers».

Подробные результаты турнира доступны по ссылке.