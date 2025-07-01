Туркменский бильярдист Кадырберди Чалыев завоевал бронзу на Кубке мира в Ставрополе

Представитель Туркменистана Кадырберди Чалыев из Ашхабада успешно выступил на международном Кубке мира по бильярдному спорту «Кубок Губернатора Ставропольского края», завоевав бронзовую медаль в мужской категории.

Престижный турнир проходил с 23 по 30 июня в Ставрополе под эгидой Международной Конфедерации Пирамиды, Министерства спорта Российской Федерации, Федерации бильярдного спорта России и Федерации бильярдного спорта Ставропольского края.

Туркменский спортсмен Кадырберди Чалыев продемонстрировал высокий класс игры в дисциплине «Комбинированная пирамида», пробившись в полуфинал турнира. В полуфинальном поединке, который транслировался на телеканале Матч-ТВ, ашхабадский бильярдист встретился с будущим чемпионом Иосифом Абрамовым из Ростова-на-Дону, но уступил сопернику со счетом 8:3. Несмотря на поражение, Чалыев удостоился бронзовой медали вместе с Андреем Шагаевым из Москвы, который также проиграл в своем полуфинальном матче.

Сборная Туркменистана была представлена на турнире 12 участниками во главе с председателем федерации бильярда Туркменистана Батыром Ашировым.