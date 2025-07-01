Трамп объявил о поиске покупателя для американского TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что нашел потенциального покупателя для американского подразделения китайской социальной сети TikTok. Об этом он сообщил в воскресном интервью телеканалу Fox News 29 июня.

По словам американского лидера, приобрести бизнес TikTok в США готова группа «очень богатых людей». Однако их имена Трамп пока не раскрыл, пообещав обнародовать эту информацию «примерно через две недели».

Президент также отметил, что для завершения сделки, вероятно, потребуется одобрение председателя КНР Си Цзиньпина. «Думаю, председатель Си, вероятно, его даст», — выразил уверенность Трамп.

Требование о продаже TikTok связано с опасениями американских властей по поводу национальной безопасности. Вашингтон считает, что через китайский концерн ByteDance, владеющий платформой, Пекин может получить доступ к персональным данным американских пользователей.

Соответствующий закон был принят еще при предыдущей администрации и подписан предшественником Трампа, демократом Джо Байденом. Первоначально крайний срок для продажи американского подразделения соцсети был установлен на 19 января — за день до инаугурации нынешнего президента.

Однако после вступления в должность Трамп дважды продлевал этот срок: сначала до 5 апреля, а затем еще на 75 дней, что дает сторонам дополнительное время для проведения переговоров и оформления сделки.