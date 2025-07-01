Свадьба Безоса в Венеции принесла городу 1 млрд евро

Трехдневное свадебное торжество основателя Amazon Джеффа Безоса в Венеции оказало существенное влияние на экономику города. По данным Министерства туризма Италии, мероприятие принесло Венеции около 1 миллиарда евро, что составляет приблизительно 70% годового дохода города.

Как пишет МИР24, 61-летний предприниматель Джефф Безос сочетался браком с 55-летней телеведущей Лорен Санчес в церемонии, которая проходила на острове Сан-Джорджо. Торжество состоялось в пятизвездочном отеле «Аман» с видом на Гранд-канал.

Мероприятие собрало около 250 высокопоставленных гостей, среди которых:

Актер Леонардо Ди Каприо

Певица Леди Гага

Королева Иордании

Иванка Трамп с семьей

Свадебное торжество оказало значительное влияние на местную экономику:

Гости были размещены в дорогостоящих отелях города

Был арендован весь флот водных такси

Забронированы несколько ресторанов

Главная вечеринка прошла в историческом Венецианском Арсенале — бывшей средневековой верфи

Несмотря на экономические выгоды, мероприятие вызвало неоднозначную реакцию среди жителей Венеции. Около тысячи человек приняли участие в протестном марше от железнодорожного вокзала до моста Риальто. Основные опасения местных жителей связаны с возможным ростом цен на жилье в результате подобных мероприятий.

Городские власти продолжают анализировать долгосрочные экономические последствия проведения таких масштабных частных мероприятий в историческом центре города.