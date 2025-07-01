«Дайханбанк» стал лидером по выпуску банковских карт в Туркменистане

Государственный коммерческий банк «Дайханбанк» занял первое место среди банков Туркменистана по количеству выпущенных банковских карт. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка Туркменистана на 1 июня 2025 года.

Согласно официальной статистике, «Дайханбанк» эмитировал свыше 2,1 млн банковских карт, что позволило ему возглавить рейтинг финансовых учреждений страны. Вторую позицию занимает государственный коммерческий банк «Туркменистан» с показателем более 1,1 млн карт, третью – акционерный коммерческий банк «Халкбанк» с результатом свыше 824,5 тыс. карт.

Особенностью деятельности «Дайханбанка» является его ориентация на региональные рынки. Наибольшее количество карт банк выпустил для клиентов в Марыйском велаяте (638,7 тыс.), Дашогузском велаяте (527,2 тыс.) и Лебапском велаяте (461,9 тыс.).

В отличие от лидера рейтинга, банки «Туркменистан» и «Халкбанк» сосредоточили основную часть своих операций в столице. Так, в Ашхабаде эти банки выпустили 531,4 тыс. и 245,7 тыс. карт соответственно.

По данным Центробанка, полный рейтинг банков Туркменистана по объему эмитированных карт выглядит следующим образом: