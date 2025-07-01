«Дайханбанк» лидирует по числу пользователей интернет-банкинга в Туркменистане

Государственный коммерческий банк «Дайханбанк» стал лидером по количеству зарегистрированных пользователей услуги «Интернет-банк» в Туркменистане по состоянию на 1 июня 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка Туркменистана.

Согласно данным регулятора, «Дайханбанк» насчитывает 438,2 тыс. зарегистрированных пользователей интернет-банкинга. Второе место занимает банк «Туркменистан» с показателем свыше 422,6 тыс. пользователей, третье – банк «Туркменбаши» с более чем 190,4 тыс. пользователей.

«Дайханбанк» ведет активную работу с клиентами в регионах страны. Наибольшее количество пользователей интернет-банкинга зафиксировано в Марыйском (178,6 тыс.), Лебапском (96,8 тыс.) и Дашогузском (77,3 тыс.) велаятах.

По данным рейтинга банков Туркменистана по количеству зарегистрированных пользователей услуги «интернет-банк» на 1 июня 2025 года:

ГКБТ «Дайханбанк» – 438,162 тыс.

ГКБТ «Туркменистан» – 422,606 тыс.

АКБТ «Туркменбаши» – 190,498 тыс.

АКБТ «Халкбанк» – 81,864 тыс.

АКБ «Сенагат» – 56,370 тыс.

Туркмено-турецкий АКБ – 13,599 тыс.

АКБ «Рысгал» – 6,536 тыс.

Общее количество пользователей интернет-банкинга в Туркменистане составляет 1,209 635 млн человек.