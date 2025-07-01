«Дайнава» Оразова одержала вторую победу подряд в чемпионате Литвы по футболу

«Дайнава» из Алитуса обыграла «Ритеряй» со счетом 2:0 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Литвы по футболу. Встреча прошла в Вильнюсе.

Голы за «Дайнаву» забили Артем Бафталовский (22-я минута) и Давор Ракич (45-я минута).

Команда под руководством туркменского специалиста Мергена Оразова одержала вторую победу подряд в А-лиге – ранее клуб обыграл «Бангу» (2:1) в 17-м туре.

После этой победы «Дайнава» набрала десять очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Литвы. «Ритеряй» с 13 очками находится на 9-й позиции.

В следующем матче «Дайнава» 6 июля на домашнем поле встретится с ФК «Джюгас».

Отметим, что Мерген Оразов возглавил литовский клуб после работы со сборной Туркменистана, которую тренировал с января 2023 года. Наиболее успешным периодом в карьере специалиста стало руководство туркменским «Ахалом». Под его началом клуб впервые в истории стал чемпионом Туркменистана и одержал первую победу в Лиге чемпионов АФК, обыграв катарскую «Аль-Гарафу» 4:2. В 2022 году Оразов был признан лучшим тренером Туркменистана.