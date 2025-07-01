В туркменском вузе прошел литературный вечер, посвященный творчеству Магрупи

В Научной библиотеке Туркменского государственного университета имени Махтумкули состоялся литературный вечер, посвященный жизни и творчеству одного из видных представителей туркменской классической литературы XVIII века Гурбанали Магрупи.

В ходе мероприятия библиотекарь первой категории Айгуль Аллабердиева представила некоторые сведения о жизни Гурбанали Магрупи.

Полное имя поэта — Гурбанали, а Магрупи — его прозвище. Как известно, Магрупи был из племени Магруп туркменов Йемрели. Магрупи известен как автор нескольких лирических поэм и эпосов. Среди них: «Юсуп-Ахмет», «Сейпелмелек-Медхальджемал», «Довлетяр-бек», «Алы-бек и Балы-бек».

Далее в исполнении студентов университета прозвучали стихи поэта.

Вечер был приурочен к Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.