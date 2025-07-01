В Москве в августе пройдёт российско-туркменский концерт

В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского 15 августа состоится торжественный российско-туркменский концерт, посвященный двум знаменательным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Международному году мира и доверия.

Концерт, организуемый Посольством Туркменистана в Российской Федерации в сотрудничестве с Фондом «Звуки дутара», пройдет в рамках XIX Международного музыкального фестиваля «Собираем друзей», объединяющего таланты и традиции разных стран.

Концерт вдохновлен книгой Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова «Музыка мира, музыка дружбы и братства», посвященной певческому и музыкальному искусству туркменского народа.

Для участия в концерте в Москву прибудут известные туркменские академические и народные музыканты, чье мастерство покорило сердца слушателей во многих странах мира. В рамках концерта также будут организованы художественная и книжная выставки, представляющие богатство туркменской культуры и искусства, сообщается в пресс-релизе оргкомитета Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова.

Напомним, что 21 августа прошлого года в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского с большим успехом прошел концерт «Поистине стал он устами Туркмении», приуроченный к 300-летию со дня рождения основоположника классической туркменской литературы Махтумкули Фраги, что свидетельствует о прочных культурных связях между двумя народами.