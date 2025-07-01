В Ашхабаде вручили более 300 сертификатов МГУ по программам изучения русского языка

Преподаватели и студенты Туркменского национального института мировых языков имени Д. Азади получили сертификаты о повышении квалификации по программам изучения и преподавания русского языка и русской литературы МГУ имени М.В. Ломоносова. Торжественная церемония вручения более 300 документов состоялась 27 июня в стенах туркменского института в Ашхабаде.

Как отметила на мероприятии первый секретарь посольства России в Туркменистане, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева, полученные знания станут основой для профессионального роста выпускников.

«Мы надеемся, что знания, которые вы приобрели на этих курсах, помогут вам и станут фундаментом дальнейшего карьерного и профессионального роста», – сказала дипломат.

Проректор по научной работе института Сельби Батырова подчеркнула важность изучения русского языка и литературы в вузе. «Это не просто часть учебного плана, это – мост дружбы между народами, который мы с вами помогаем укреплять каждый день», – отметила она.

Курсы повышения квалификации проходили дистанционно в два этапа: с 24 февраля по 10 марта и с 24 марта по 7 апреля. Программы познакомили слушателей с новейшими достижениями российских ученых в области русской филологии.

В церемонии приняли участие представители российского посольства, администрация института и почетные гости.